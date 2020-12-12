МВД Азербайджана о возвращении из районов жителей с бакинской пропиской с 14 декабря
БАКУ /Trend/ - В связи с вводимым с 14 декабря ужесточенным режимом карантина внесена ясность в вопрос возвращения в столицу из других регионов страны лиц с бакинской пропиской.
Как сообщили в субботу Trend в МВД Азербайджана, лица с бакинской пропиской, выехавшие в города и районы республики, могут вернуться в столицу только на собственных автомобилях, а те, у кого нет автомобилей - на такси до границ района и города.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)
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