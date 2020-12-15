В Азербайджане меняется название еще одного села
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане меняется название еще одного села.
Вопрос о переименовании села Сагиян Шамахинского района в село Гюнешли обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса, сообщает во вторник Trend.
После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)
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