БАКУ /Trend/ - В Азербайджане меняется название еще одного села.

Вопрос о переименовании села Сагиян Шамахинского района в село Гюнешли обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса, сообщает во вторник Trend.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)