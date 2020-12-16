Надеюсь, что когда закончится пандемия, мы приедем в Азербайджан и сыграем в Шуше - директор инструментального ансамбля «Sevgi» (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Инструментальный ансамбль «Sevgi», который был создан в Израиле ещё в прошлом году, успел завоевать популярность ещё до пандемии. Но и сейчас музыканты собираются на репетиции, и когда пандемия закончится, они дадут большой концерт не только в Израиле, но и за его пределами, в странах, где проживает большая община выходцев из Азербайджана, с которой они находятся на связи. Сегодня мы беседуем с директором этого ансамбля – Марком Агаруновым.

- Марк, как Вашему коллективу живётся в эти нелёгкие для музыкантов дни?

- Так же, как и всем в нашей стране, да и по всему миру. Есть, конечно, определённые трудности, но мы всё равно собираемся, репетируем. Если ещё в начале года мы собирались по два раза в неделю, по воскресеньям и вторникам, то сейчас стараемся встречаться и репетировать хотя бы раз в неделю. У нас в городском клубе созданы прекрасные условия для репетиций, наш ансамбль за короткое время зарекомендовал себя как один из лучших в Израиле. Несмотря на то, что каждый из музыкантов где-то работает, они регулярно выезжают по приглашениям на мероприятия и концерты по городам Израиля.

- Состав остался прежним?

- Да, мы репетируем тем же составом: Геннадий Бинаев (гитара), Авшалум Юнаев (нагара-барабан), Яков Семендуев (клавишные инструменты), Ишай Сасунов (ударные инструменты), ну и конечно же, художественный руководитель коллектива, кяманчист Салман Рабаев. Кстати, он не только прекрасный исполнитель на этом инструменте, но и великолепный певец, и именно благодаря этому факту наш ансамбль нельзя считать чисто инструментальным, так как в нашей программе есть и вокальные номера.

- Какие цели Вы преследовали, создавая этот коллектив?

- Когда я возглавил в одном из районов Ор-Акиве клуб по интересам, то стал создавать несколько кружков, и одним из первых было создание ансамбля. Наша цель — это знакомство местных жителей с богатой музыкальной культурой народов Кавказа.

- Насколько нам известно, возглавляемый Вами коллектив исполняет азербайджанскую народную музыку и песни, а также музыку и песни, написанные азербайджанскими композиторами…

- Конечно! Хотя я сам родом из Дербента, но хорошо знаком с азербайджанской музыкой, которая у нас в Дагестане пользуется большой популярностью. Кроме того, музыкальный руководитель коллектива Салман Рабаев родился и вырос в Баку, а как вы наверняка знаете, бакинцы всегда остаются привержены своему городу и Азербайджану. Кстати, в этом году мы представили композицию, написанную в память об отважном азербайджанском герое – Гамзе Садыхове, который в годы Великой Отечественной войны спас сотни евреев от нацистов. Автором музыки этой песни, которая, к слову, исполняется на азербайджанском языке, является Салман Рабаев, а слова написаны Народным поэтом Азербайджана Вахидом Азизом.

Когда он пришёл на очередную нашу репетицию и поделился этой своей песней, то рассказал нам, что родители Гамзы Садыгова были родом из Карабаха, из города Шуша, а сам он родился уже в Агдаме, в который вернулся после войны. Прожив неполные 50 лет, там же и скончался. Тогда же, рассказав нам о подвигах этого человека, Салман Рабаев посетовал на то, что могила героя осталась на оккупированной территории, но он уверен, что придёт время и народ Азербайджана вернёт свои земли! Так и случилось, поэтому я от лица всего нашего коллектива хотел бы поздравить граждан Азербайджана с победой!

- Спасибо! Мне не раз приходилось видеть видеовыступления Вашего коллектива на различных мероприятиях и отрадно что музыканты выступают именно в азербайджанских национальных костюмах.

- Да, и за это стоит сказать большое спасибо Азербайджанскому комитету по работе с диаспорой. Именно туда мы обратились с просьбой о предоставлении нам костюмов и руководитель этой организации Фуад Мурадов поручил исполнительному директору Фонда поддержки азербайджанской диаспоры Эльшаду Алиеву выделить нам необходимые костюмы. И, кстати, как раз осенью прошлого года, когда состоялся III Съезд международной ассоциации Израиль-Азербайджан «АзИз», в котором принимал участие и наш коллектив, туда приехала большая делегация из Азербайджана во главе с руководством Комитета по работе, и они привезли нам эти костюмы.

- Нам, жителям Азербайджана, хотелось бы поблагодарить Вас за пропаганду нашей музыки в Израиле!

- Надеюсь, что когда закончится пандемия, мы приедем в Азербайджан и сыграем в Шуше, городе, который заслуженно является культурной столицей Азербайджана!