С середины октября в Азербайджане число заражений коронавирусом выросло до 10 раз – ВОЗ

БАКУ /Trend/ - С середины октября этого года в Азербайджане число заражений коронавирусом выросло до 10 раз.

Об этом, выступая на брифинге по итогам Оценочной миссии ВОЗ по резервам в сфере здравоохранения, сказала глава азербайджанского представительства ВОЗ Ханде Харманджи, сообщает в среду Trend.

По ее словам, во всем мире темпы заражаемости стремительно растут.

Харманджи также отметила, что за последние 10 дней наблюдается стабилизация показателя числа заражений с 2000-3000 случаями в день: "Это хорошая новость. Карантинные меры направлены на защиту людей. У нас нет пока вакцины и лекарств. Мы видим пользу карантинных мер в мире. Обычно через неделю после введения карантина наблюдается уменьшение числа заражений. Мы видим это и в Азербайджане»

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)