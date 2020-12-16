По поручению Президента Ильхама Алиева в Шуше начаты работы по оценке и инвентаризации

БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева в Шуше начались работы по оценке и инвентаризации в связи с мероприятиями по восстановлению и реконструкции на освобожденных территориях.

Как сообщает в среду Trend, рабочей группе в предварительном составе 60 человек, включая представителей министерства культуры, Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, ОАО "Азерсу", Государственного агентства автомобильных дорог, ОАО "Азеришыг", ОАО "Азерэнержи", ООО "Бакинская служба обустройства", которые будут функционировать в шести основных направлениях, даны соответствующие поручения.

В этих целях предусматривается провести в культурной столице Азербайджана и жемчужине Кавказа городе Шуша работы в направлении предварительной оценки состояния инфраструктурных объектов, земельных участков и другого недвижимого имущества, а также инвентаризацию.

Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев сказал, что Шуша - это великий памятник, созданный азербайджанским народом, нашими предками, единый музей, отражающий большую часть истории, культуры и науки азербайджанского народа.

Одной из важных задач, стоящих перед рабочей группой, является подготовка расширенных предложений в связи с изучением территориальной и градостроительной ситуации в Шуше, в частности состояния исторических, культурных и религиозных памятников, в том числе оценкой устойчивости, архитектурного облика зданий, дорог и другой инфраструктуры, а также их восстановление.