В течение 10 дней населению Азербайджана будет возмещен ушерб, нанесенный в результате армянской агрессии
БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал распоряжение «О выплате материальной помощи в связи с ущербом, причиненным гражданскому населению в результате начавшейся 27 сентября агрессии вооруженных сил Армении против Азербайджана»,- сообщает в четверг Trend.
Согласно распоряжению, Минфин и надлежащие местные органы исполнительной власти на основании списков, представленных в Госкомиссию Рабочими группами должны в течение 10 дней осуществить выплату владельцам жилых домов или сделать перечисление на банковские счета ( в том числе, банковские карты) их законных представителей.
В Кабмин должен быть представлен отчет о результатах.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)
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В течение 10 дней населению Азербайджана будет возмещен ушерб, нанесенный в результате армянской агрессии
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