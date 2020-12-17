В течение 10 дней населению Азербайджана будет возмещен ушерб, нанесенный в результате армянской агрессии

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал распоряжение «О выплате материальной помощи в связи с ущербом, причиненным гражданскому населению в результате начавшейся 27 сентября агрессии вооруженных сил Армении против Азербайджана»,- сообщает в четверг Trend.

Согласно распоряжению, Минфин и надлежащие местные органы исполнительной власти на основании списков, представленных в Госкомиссию Рабочими группами должны в течение 10 дней осуществить выплату владельцам жилых домов или сделать перечисление на банковские счета ( в том числе, банковские карты) их законных представителей.

В Кабмин должен быть представлен отчет о результатах.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)