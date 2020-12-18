Запущен сайт о наследии Кавказской Албании (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Международный аналитический центр Baku Network при финансовой поддержке совместного гранта Бакинского международного центра мультикультурализма и Совета государственной поддержки неправительственных организаций при Президенте Азербайджана, разработал сайт, посвященный наследию Кавказской Албании.
Сайт содержит информацию об истории Кавказской Албании, в том числе об истории удин – потомков древних албан, а также о памятниках Кавказской Албании, таких как Хотаванкский монастырь, Амарасский монастырь и т.д.
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