Запущен сайт о наследии Кавказской Албании (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Международный аналитический центр Baku Network при финансовой поддержке совместного гранта Бакинского международного центра мультикультурализма и Совета государственной поддержки неправительственных организаций при Президенте Азербайджана, разработал сайт, посвященный наследию Кавказской Албании.

Сайт содержит информацию об истории Кавказской Албании, в том числе об истории удин – потомков древних албан, а также о памятниках Кавказской Албании, таких как Хотаванкский монастырь, Амарасский монастырь и т.д.