В отелях Азербайджана запрещено проводить новогодние мероприятия - агентство по туризму

БАКУ /Trend/ - В последнее время в социальных сетях и ряде сайтов отели предлагают 31 декабря праздничные пакеты с увесилительными мероприятиями и концертными программами по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

"Руководствуясь соответствующим решением Кабмина, Агентство заявляет, что в связи с перечисленными праздниками в отелях запрещено проводить массовые мероприятия, торжества и концертные программы. Граждане не должны обманываться на объявления и приглашения в связи с участием в праздничных мероприятиях, проводимых в отелях Баку и регионов, и обязаны соблюдать правила карантина. В случаев выявления подобных фактов во время карантина соответствующие государственные структуры пресекут их, а организаторы и участники будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством", - говорится в сообщении Госагентства по туризму.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)