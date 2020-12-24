Температура воздуха в Баку была ниже климатической нормы

БАКУ /Trend/ - Сегодня на территории Азербайджана сохраняется нестабильная погода, местами идет дождь, в горных и предгорных районах снег, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Нацональную гидрометеорологическую службу.

Больше всего осадков выпало в Баку - 26 мм (95% месяной нормы).

Высота снежного покрова составила в Кишчае (Шеки) 27 см.

Северо-западный ветер в Баку и на Абшеронском полуострове временами усиливался до 25 м/сек.

Высота волн на станции Нефтяные камни достигла 2,4 м.

23 декабря температура воздуха была на 1 градус ниже климатической нормы, максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 10 градусов, в низменных районах 6-9 тепла, в горных районах 1-4 мороза.

Минимальная температура в Баку и на Абшеронском полуострове доходила до 4 градусов тепла, в низменных районах 2-4 тепла, в горных районах 5-9 градусов мороза.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)