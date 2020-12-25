В Азербайджане пенсии будут расти и в последующие годы - министр труда

Общество 25 декабря 2020 16:35 (UTC+04:00)
В Азербайджане пенсии будут расти и в последующие годы - министр труда

БАКУ /Trend/ - В этом году на социальную защиту выделено больше средств, чем в прошлом году.

Об этом, выступая на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента), сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, сообщает в пятницу Trend.

Бабаев отметил, что в 2021 году доходы бюджета Госфонда социальной защиты составляют 5 146 030 160 манатов, что на 8 процентов больше, чем в 2020 году.

Министр напомнил, что усиление социальной защиты населения составляет одно из приоритетных направлений политики Азербайджанского государства.

Он подчеркнул, что 95 процентов Фонда приходятся на долю выплат населению.

Бабаев добавил, что в следующем году средний размер трудовых пенсий составит 338 манатов, пенсий по возрасту - 370 манатов: "Эти цифры на 13 процентов больше показателей этого года".

Министр также отметил, что в последующие годы индексация пенсий будет продолжена, что повлияет на рост пенсий.

По его словам, в следующем году в Азербайджане планируется провести индексацию пенсий на 10 процентов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)

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