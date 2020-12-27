Завтра в Баку будет до 10 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Trend в Национальном центре гидрометеорологии, утром и вечером местами будет туман, юго-западный ветер днем сменится северным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 2-5, днем 8-10 градусов тепла, в Баку ночью 2-4, днем 8-10 градусов тепла. Атмосферное давление будет выше нормы и составит 771 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность ночью 70-80, днем 50-55 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков. Местами возможен туман. Западный ветер в отдельных местах будет усиливаться. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 8-12 градусов тепла, в горах ночью 2-7 градусов мороза, днем 2-8 градусов тепла.