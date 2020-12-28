В каждом районе Азербайджана должны быть созданы музеи шехидов - депутат

БАКУ /Trend/ - В каждом районе Азербайджана должны быть созданы музеи шехидов.

С таким предложением на сегодняшнем заседании парламента выступил депутат Таир Керимли, сообщает в понедельник Trend.

Он отметил, что в 44-дневной войне Азербайджан одержал великую победу: "Необходимо проделать такую работу, чтобы донести это до будущих поколений. Поэтому в каждом районе должен быть создан музей шехидов. Аллеи шехидов необходимо превратить в мемориалы победы".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)