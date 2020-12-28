В каждом районе Азербайджана должны быть созданы музеи шехидов - депутат
БАКУ /Trend/ - В каждом районе Азербайджана должны быть созданы музеи шехидов.
С таким предложением на сегодняшнем заседании парламента выступил депутат Таир Керимли, сообщает в понедельник Trend.
Он отметил, что в 44-дневной войне Азербайджан одержал великую победу: "Необходимо проделать такую работу, чтобы донести это до будущих поколений. Поэтому в каждом районе должен быть создан музей шехидов. Аллеи шехидов необходимо превратить в мемориалы победы".
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)
Антикризисный план: как спасать гостиничный бизнес – отельер международного класса Анар Агаев (ФОТО)
Лента новостей
Новая версия "Vətən yaxşıdır", или Виртуальный дуэт шехида Худаяра Юсифзаде и известных ханенде (АУДИО)
Госконцерн «Туркменхимия» подготовил проект о лицензировании деятельности по ввозу, производству и реализации химпродукции
В Азербайджане наследникам шехидов и раненым военнослужащим предоставлено свыше 18 млн манатов страховых выплат
В Ходжавенде незаконная армянская вооруженная группировка совершила нападение на азербайджанских военнослужащих, есть погибший и раненый - минобороны Азербайджана
У Запада, который безмолвствует по поводу разрушения азербайджанских памятников, нет права давать «советы» об охране христианских памятников – АН Азербайджана
«ВМЕСТЕ мы сила»: в рамках акции «Поддержим солдата» была оказана помощь семьям участников войны и шехидов
Севда Алекперзаде и азербайджанские солдаты исполнили в городе Шуша народную песню "Сары гялин" (ФОТО/ВИДЕО)