Видеокадры из села Икинджи Агалы Зангиланского района (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Распространены видеокадры из села Икинджи Агалы Зангиланского района, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
Представляем вниманию эти кадры.
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