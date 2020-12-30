В Азербайджане с карантинных постов возвращены 6 693 транспортных средства

БАКУ /Trend/ - Для предотвращения распространения COVID-19 усилен карантинный контроль на въездах-выездах в 5 городов и 12 районов Азербайджана, установлены специальные посты, на которых сотрудники полиции и военнослужащие Внутренних войск продолжают контрольно-профилактические проверки, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.

29 декабря 2020 года с карантинных постов были возвращены 6 693 транспортных средства.

Также в этот день в Азербайджане в отношении 2 395 человек за нарушение правил карантинного режима было применено административное взыскание. Наказание в виде административного ареста было применено в отношении семи водителей такси, занимавшихся незаконными пассажироперевозками.

Кроме того, в общественных местах были выявлены и возвращены домой 13 больных коронавирусом. В их отношении возбуждено уголовное дело.

(Текст: Кямаля Сеидова)