На азербайджанском канале состоится показ фильма из цикла "Формула власти-2020" - проект Михаила Гусмана
БАКУ /Trend/ - 31 декабря в 22:00 на азербайджанском канале СВС состоится показ фильма из цикла «Формула власти-2020» первого заместителя генерального директора ТАСС Михаила Гусмана.
Как сообщает Trend, фильм основан на эксклюзивных интервью с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Генеральным секретарем ООН Антонио Гуттеришем, президентами Сербии, Исландии, Казахстана, Болгарии, премьер-министрами Израиля, Таиланда и другими.
Премьера фильма состоялась ранее на телеканале «Россия-24».
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На азербайджанском канале состоится показ фильма из цикла "Формула власти-2020" - проект Михаила Гусмана
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