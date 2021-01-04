Семье шехида Аллахверди Аллахвердиева назначена ежемесячная президентская пенсия (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Семье шехида Аллахверди Аллахвердиева, одного из героев, внесших вклад в историческую Победу Азербайджана, назначена ежемесячная президентская пенсия.
Как сообщили в понедельник Trend в министерстве труда и социальной защиты населения, директор Бакинского центра DOST №1 Эльвин Байрамов вручил банковскую карту для получения пенсии родителям шехида - Али и Эльяне Аллахвердиевым, а также проинформировал их о предусмотренных для семей шехидов мерах социальной поддержки.
Было подчеркнуто, что условия жизни членов семьи и впредь будут находиться в центре внимания Агентства DOST.
(Текст: Турал Гараджаев)
Нефтяник с душой романтика Шахгюндюз Джаббаров – герой Карабахской войны. Он шел в бой, играя в душе на сазе (ВИДЕО, ФОТО)
Лента новостей
"Кусарская баллада" Фуада Ахундова и Бахрама Багирзаде – история одного из прекрасных уголков Азербайджана (ВИДЕО)
Несмотря на давление в период войны, никому не удалось вынудить Президента Азербайджана свернуть с верного пути - депутат
Нефтяник с душой романтика Шахгюндюз Джаббаров – герой Карабахской войны. Он шел в бой, играя в душе на сазе (ВИДЕО, ФОТО)
Президент Азербайджана не только восстановил территориальную целостность страны, но и показал пример преодоления сильного давления - эксперт
Продление антикоронавирусных ограничений после 16 января в Грузии на данном этапе не рассматривается
Депутат Арзу Нагиев встретился с солдатами и ветеранами в Товузе и Гедабеке, доставил им помощь и посетил могилы шехидов (ФОТО)