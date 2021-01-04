Семье шехида Аллахверди Аллахвердиева назначена ежемесячная президентская пенсия (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Семье шехида Аллахверди Аллахвердиева, одного из героев, внесших вклад в историческую Победу Азербайджана, назначена ежемесячная президентская пенсия.

Как сообщили в понедельник Trend в министерстве труда и социальной защиты населения, директор Бакинского центра DOST №1 Эльвин Байрамов вручил банковскую карту для получения пенсии родителям шехида - Али и Эльяне Аллахвердиевым, а также проинформировал их о предусмотренных для семей шехидов мерах социальной поддержки.

Было подчеркнуто, что условия жизни членов семьи и впредь будут находиться в центре внимания Агентства DOST.

(Текст: Турал Гараджаев)