С завтрашнего дня в Баку установится ветреная погода - предупреждение

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове со второй половины дня до субботнего полудня ожидается усиление юго-западного ветра до 15-18 м/сек, в отдельных местах полуострова - до 20-23 м/сек, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

В некоторых районах Азербайджана с завтрашнего полудня до 10 января скорость западного ветра будет достигать 15-20 м/сек, а в горных территориях возможно усиление до 23-28 м/сек.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)