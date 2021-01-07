Снижение количества зараженных COVID-19 не связано с уменьшением числа проведенных тестов

БАКУ /Trend/ - Снижение числа инфицированных коронавирусом COVID-19 в Азербайджане не связано с уменьшением числа проведенных тестов.

Об этом сказала заведующая Департаментом профилактики и контроля над заболеваниями Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева, сообщает в четверг Trend

По ее словам, в первые дни ужесточения карантинных мер количество ежедневных заражений достигало 4000 или даже 5000 человек.

"Сегодня же происходит инфицирование менее 1000 человек в день. Тот факт, что число зараженных меньше, чем количество вылечившихся, а в некоторые дни даже более чем в два раза, способствует освобождению мест в больницах", - сказала Гараева.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)