В Баку в период карантина уменьшилось число вызовов скорой помощи

БАКУ /Trend/ - В период карантина уменьшилось число вызовов скорой помощи.

Об этом сказала замглавврача Бакинской станции скорой и неотложной медицинской помощи Ирада Алиева, сообщает в четверг Trend.

Она отметила, что после введения карантина сократилось количество несчастных случаев, ДТП, травм, случаев заболеваний среди детей и молодежи: "В настоящее время в службу "103" ежедневно поступает до 2 тысяч вызовов, среди которых в основном связанные с сердечно-сосудистой, дыхательной системами, сахарным диабетом, инфарктом миокарда, инсультом, родами и пр. В первую очередь осуществляются выезды по тяжелым состояниям".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)