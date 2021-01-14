В Баку в период карантина уменьшилось число вызовов скорой помощи
БАКУ /Trend/ - В период карантина уменьшилось число вызовов скорой помощи.
Об этом сказала замглавврача Бакинской станции скорой и неотложной медицинской помощи Ирада Алиева, сообщает в четверг Trend.
Она отметила, что после введения карантина сократилось количество несчастных случаев, ДТП, травм, случаев заболеваний среди детей и молодежи: "В настоящее время в службу "103" ежедневно поступает до 2 тысяч вызовов, среди которых в основном связанные с сердечно-сосудистой, дыхательной системами, сахарным диабетом, инфарктом миокарда, инсультом, родами и пр. В первую очередь осуществляются выезды по тяжелым состояниям".
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)
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