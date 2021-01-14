Семьям шехидов назначена ежемесячная пенсия Президента Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Еще нескольким семьям шехидов Отечественной войны вручены карты для получения ежемесячной Президентской пенсии, сообщили в четверг Trend в министерстве труда и социальной защиты населения.

Сотрудники Бакинского центра DOST №1 посетили еще несколько семей шехидов, ознакомились с их социальным положением. Этим семьям также были назначены соответствующие социальные выплаты, вручены карты для получения ежемесячной Президентской пенсии, а также "Удостоверения члена семьи шехида".

Они были проинформированы о предусмотренных для семей шехидов мерах социальной поддержки, было отмечено, что их условия проживания постоянно будут в центре внимания Агентства DOSТ.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)