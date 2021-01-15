200 тысяч от ООО «Газахский цементный завод» и ОАО Akkord STİK в Фонд YAŞAT

Под руководством Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами, Президента Азербайджана Ильхама Алиева наши доблестные солдаты и офицеры проявили настоящий героизм в деле обеспечения территориальной целостности нашей страны и полностью очистили наши земли от врага.

Согласно указу Президента Ильхама Алиева от 8 декабря 2020 годя был создан Фонд YAŞAT, призванный оказать поддержку семьям шехидов и раненным в боях за восстановление территориальной целостности страны. ООО «Газахский цементный завод» и ОАО Akkord Sənaye Tikinti İnvestisiya Korporasiyası пожертвовали в Фонд YAŞAT по 100 тысяч манатов.

Отметим, что 01 декабря 2020 года Председатель Правления ООО «Газахский цементный завод» назначен на должность Председателя Наблюдательного совета общества, а также на должность Генерального исполнительного директора Akkord STİK.

ОАО Akkord STİK и ООО «Газахский цементный завод», работая совместно, нацелены на повышение эффективности единой координации производственного и строительного сектора и более эффективное использование кадрового потенциала. В настоящее время ОАО Akkord STİK реализует в различных регионах республики грандиозные проекты по строительству водопроводов и автомобильных дорог, а ООО «Газахский цементный завод» осуществляет деятельность в сфере производства цемента, клинкера и бетона. Работая под единым брендом Akkord, общества, являясь ведущей силой в производстве цемента, бетона, а также в строительном секторе внесут свой вклад в социально-экономическое развитие и национальное благосостояние республики. Совместная деятельность обществ создаст большие возможности для активного участия в тендерах по обеспечению бетоном, цементом и по инфраструктурным и строительным проектам по восстановлению освобожденных от оккупации регионов.