Кабмин назвал сроки начала вакцинации в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - И Турция, и Азербайджан закупили вакцины китайского производства. На следующей неделе в Азербайджане будет начата вакцинация.

Как передает в пятницу Trend, об этом в интервью TRT Avaz сказал глава пресс-службы Кабинета Министров Азербайджана Ибрагим Мамедов.

По его словам, сотрудничество с Турцией по этому вопросу будет продолжено.

"Азербайджан и Турция закупают одни и те же вакцины. Как и во всех вопросах, и на этот раз Азербайджан продемонстрировал солидарность с Турцией", - добавил Ибрагим Мамедов.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)