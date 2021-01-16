В Азербайджане социально-психологические реабилитационные услуги оказаны 260 раненым в Отечественной войне (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Председатель Государственного агентства по медико-социальной экспертизе и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Джавид Абдулгадиров встретился в Реабилитационном центре агентства с участниками Отечественной войны, которым оказываются социально-психологические реабилитационные услуги, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Минтруда.

Было отмечено, что мерами социальной поддержки уже охвачены 8500 лиц, из которых около 3200 лицам оказывается социально-психологическая поддержка.

В поствоенный период в учреждениях реабилитации Госагентства социально-психологические реабилитационные услуги оказаны 260 участникам Отечественной войны, 20 детям шехидов и раненных военнослужащих.

Агентство также привлекло к социально-психологической реабилитации 28 военнослужащих, проходящих лечение в Бакинском оздоровительном центре и Госпитале пограничных войск.

Также 5 раненых участников войны обеспечены современными высокотехнологичными протезами, 7 человек – инвалидными колясками, дополнительно около 130 раненым военнослужащим предоставлено более чем 530 средств реабилитации.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)