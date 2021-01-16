Ужесточение карантина в Азербайджане оказалось результативным – Шахмар Мовсумов

БАКУ /Trend/ - Всесторонние меры борьбы, проводимые в Азербайджане в связи с коронавирусом, дают результаты.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал помощник Президента Шахмар Мовсумов, сообщает в субботу Trend.

Он напомнил, что карантинный режим был ужесточен с 14 декабря, что и привело к этим результатам.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)