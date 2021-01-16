В Баку ожидается снег и гололедица

БАКУ /Trend/ - С вечера вторника до второй половины 21 января в Баку и на Абшеронском полуострове погода изменится, временами пройдут осадки, мокрый снег перейдет в снег, скорость северо-западного ветра составит 15-20 м/сек, временами 23-25 м/сек, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

Температура опустится на 5-10 градусов, ожидается метель, в ночь с 21 на 22 января дороги покроются льдом.

В районах Азербайджана днем 18 января, начиная с западных районов, погода изменится, временами пройдут осадки, пойдет снег, местами сильный. Скорость западного ветра усилится до 15-18 м/сек, местами 23-28 м/сек.

Температура опустится на 5-10 градусов, вьюга, возможна гололедица.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)