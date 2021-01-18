Теле- и радиоволны, транслируемые из Ирана, создают высокую полевую напряженность - Нацсовет по телевидению и радио Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Был проведен мониторинг общенациональных теле- и радиопрограмм в Баку, на Абшеронском полуострове и в Мингячевире, а также был измерен уровень интерференций, создаваемых иностранными теле- и радиоволнами.

Как сообщили в понедельник Trend в Национальном совете по телевидению и радио, результаты мониторинга сопоставлены с результатами предыдущих наблюдений, выявлены отличия и даны практические предложения по устранению недостатков. Было установлено, что на территориях, где были взяты замеры, вещание телепрограмм нормальное, измеренные полевые напряжения не ниже минимальных. Наряду с этим было отмечено, что в нашей стране широко транслируются как теле-, так и радиопрограммы зарубежных стран. Таким образом, полевые напряжения, создаваемые теле- и радиоволнами, передаваемыми с территории Ирана, высоки и многочисленны, а это в свою очередь вызывает интерференции. Наблюдалось, что одна и та же зарубежная радиопрограмма транслируется с нескольких зарубежных станций. Также были обнаружены радиопередатчики с амплитудной модуляцией, работающие на территории Ирана.

Также отмечено, что была рассчитана мощность теле- и FM-радиопередатчиков, которые будут работать на радио- и телестанциях в Шуше, Гадруте, Джебраиле, Лачине и Кельбаджаре. В результате проделанной работы решениями Совета от 29 декабря 2020 года в Карабахском регионе была обеспечена трансляция телепрограмм открытого (социального) пакета и трансляция 3-х национальных радиоканалов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)