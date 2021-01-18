Представлен график работы поездов Баку-Сумгайыт на 20 января
БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанские железные дороги" представило график работы электропоездов по маршруту Баку-Сумгайыт на 20 января, сообщает в понедельник Trend.
Согласно информации, поскольку 20 Января - нерабочий день, по маршруту Баку-Пиршагы-Сумгайыт будут курсировать только нижеприведенные электропоезда:
- отправляющийся из Сумгайыта в 07:40 утра поезд № 6606;
- отправляющийся из Сумгайыта в 09:20 утра поезд № 6614;
- отправляющийся из Баку в 16:55 вечера поезд № 6611;
- отправляющийся из Баку в 17:20 вечера поезд № 6613;
- отправляющийся из Баку в 18:50 вечера поезд № 6621;
- отправляющийся из Баку в 19:50 вечера поезд № 6625.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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