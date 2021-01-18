В 2020 году в Азербайджане обезврежено свыше 250 криминальных группировок - министр внутренних дел Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Оперативными контрмерами на основании обращений в службу "102" МВД по "горячим следам" было раскрыто 2 288 преступлений, с помощью системы видеонаблюдения "Безопасный город" - 477 преступлений, задержано 94 автомобиля, находящихся в розыске.

Об этом на коллегиальном заседании, посвященном итогам деятельности по борьбе с преступностью, охране общественного порядка и безопасности в 2020 году, а также предстоящих в текущем году задачах, сказал министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Вилаят Эйвазов, сообщает в понедельник Trend.

Министр уточнил, что в результате осуществленных оперативных мероприятий за отчетный период были обезврежены 254 криминальных группировки, к уголовной ответственности по фактам хранения и ношения огнестрельного оружия привлечен 161 человек. Также было отмечено, что благодаря принятым мерам из незаконного оборота было изъято 1 873 килограмма наркотических средств, обнаружено и уничтожено свыше 153 тонн дикорастущих наркотических растений.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Наталья Кочнева)