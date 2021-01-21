В общеобразовательных школах Азербайджана началось внутришкольное оценивание

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня в общеобразовательных школах Азербайджана начался процесс внутришкольного оценивания, сообщает в четверг Trend.

В отличие от прошлых лет, в 2020-2021 учебном году не проводились большое и малое суммативное оценивание (БСО И МСО соответственно) для выставления оценок учащихся за полугодие. Учащиеся смогут получить полугодовые оценки в результате оценивания, которое начинается с сегодняшнего дня.

Во II-XI классах суммативное оценивание по всем предметам будет проведено дистанционно в конце полугодия учителем, преподающим предмет. Если учащийся по уважительной причине не принял участия в суммативном оценивании, то в течение 1 месяца после дня соответствующего оценивания для него организуется суммативное оценивание.

Как сказал в четверг Trend эксперт по образованию Эльчин Сулейманов, существует диагностическое, формативное и суммативное внутришкольное оценивание.

В I классах суммативное оценивание не проводится. Во II-IV классах предусматривается проведение МСО, но БСО не проводится. БСО проводится только в V-XI классах.

В V-IX классах БСО проводится по предметам выпускных экзаменов по ступени общего среднего образования, в X-XI классах - по предметам выпускных экзаменов по ступени полного среднего образования.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)