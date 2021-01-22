В Азербайджане следующий этап конкурса по трудоустройству учителей начнется в феврале

БАКУ /Trend/ - Следующий этап конкурса по трудоустройству учителей в 2020-2021 учебном году начнется в феврале, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство образования Азербайджана.

Электронный прием документов на собеседование пройдет 25-27 января.

С инструкцией, подготовленной для участия в онлайн-интервью, кандидаты смогут ознакомиться с 25 января, зайдя на свою личную страницу. После ознакомления с инструкцией они должны подтвердить свое участие до 23:59 часов 27 января.

После проверки отправленной информации им будет отправлена информация с датой собеседования.

Отметим, что в связи с продлением особого карантинного режима собеседования будут проходить в онлайн-формате, на платформе Microsoft Teams.

(Текст: Кямаля Сеидова)