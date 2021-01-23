В Азербайджане свыше 7 тыс. членам около 3 тыс. семей шехидов назначены социальные выплаты
БАКУ /Trend/ - Близятся к завершению работы, осуществляемые Государственным фондом социальной защиты при Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана по назначению президентской ежемесячной пенсии, пособий и других видов пенсий членам семей шехидов Отечественной войны.
Как сообщили в субботу Trend в министерстве, в послевоенный период уже 7127 членам 2783 семей шехидов назначены социальные выплаты.
Для деятельности в этом направлении мобилизованы сотрудники Фонда. В частности, документы, необходимые для назначения социальных выплат, собираются в соответствующих учреждениях сотрудниками Фонда, а не требуются от членов семей шехидов.
Назначения осуществляются в электронной проактивной форме.
Семьи шехидов информируются о назначении социальных выплат, в большинстве случаев с ними проводятся встречи и выдаются пенсионные карты.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)