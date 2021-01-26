Завтра в Азербайджане до 12 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман, умеренный юго-западный ветер, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

На Абшеронском полуострове ночью 2-5, днем 8-10, в Баку ночью 2-4, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 767 до 762 мм ртутного столба, относительная влажность 70-80%.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, умеренный западный ветер временами усилится.

Ночью от 2 мороза до 3 тепла, днем 7-12 тепла, в горах ночью 0-5, в высокогорных территориях 8-10 мороза, днем 2-7 градусов тепла.

Ожидается умеренное колебание метеорологических факторов на Абшеронском полуострове и близкий к климатической норме температурный режим, благоприятный для метеозависимых людей.

(Текст: Кямаля Седова. Редактор: Наталья Кочнева)