Земля, где спят шехиды, священна - давайте не поддаваться на провокации (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - С духовной точки зрения особое место для шехидов уготовлено в раю, независимо от того, где этот человек погребен, поскольку в земле остается лишь тело. Имена шехидов всегда будут жить в памяти и сердцах азербайджанского народа. Каждая пядь земли, в которой покоятся славные сыны Азербайджана, написавшие в Карабахе летопись победы, священна для нас.

К сожалению, группа родственников шехидов, которые покоятся в Гарадаге на одном из самых древних кладбищ Баку, забыла эту высшую ценность, став инструментом в руках провокационных групп. Пользующиеся эмоциональным состоянием родственников шехидов пытаются реализовать свои гнусные намерения.

Форма провокации предельно ясна: воспользоваться эмоциональным состоянием членов семей шехидов для создания проблем, очернить одну из самых высших ценностей - имя шехида, осквернить могилы шехидов.

На той территории будет разбита новая Аллея шехидов, работы в этом направлении идут большими темпами. Ранее планировалось, что аллея будет готова к 20 января, но, к сожалению, искусственные препятствия, а именно физическое препятствие процессу со стороны этих провокационных групп, не позволили завершить работу вовремя.

Однако достаточно набраться терпения, чтобы Аллея шехидов, фотографиями которой мы делимся ниже, была полностью готова и приобрела запланированный облик, достойный имени наших шехидов.

Давайте не забывать, что осквернение имени шехида и земли, в которой он покоится, противоречит нашей религии и национальным ценностям.

Да упокоит всевышний Аллах души всех наших шехидов!

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)