В школах Азербайджана начались зимние каникулы

БАКУ / Trend/ - С сегодняшнего дня в общеобразовательных школах Азербайджана начинаются зимние каникулы по 2020-2021 учебному году, сообщает в среду Trend со ссылкой на Министерство образования.

Каникулы будут продолжаться с 27 по 31 января.

Отметим, что уроки в общеобразовательных школах начались 15 сентября и закончатся 14 июня.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)