В школах Азербайджана начались зимние каникулы
БАКУ / Trend/ - С сегодняшнего дня в общеобразовательных школах Азербайджана начинаются зимние каникулы по 2020-2021 учебному году, сообщает в среду Trend со ссылкой на Министерство образования.
Каникулы будут продолжаться с 27 по 31 января.
Отметим, что уроки в общеобразовательных школах начались 15 сентября и закончатся 14 июня.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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