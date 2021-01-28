Диссертационным советам рекомендуется начать работу с февраля - Фамиль Мустафаев

БАКУ /Trend/ - С 1 февраля диссертационным советам рекомендуется начать работу.

Об этом сказал председатель Высшей аттестационной комиссии при Президенте Азербайджана Фамиль Мустафаев, сообщает в четверг Trend.

Председатель Комиссии отметил, что в стране по 138 специальностям в 17 научных сферах было создано 76 диссертационных советов, кроме того, 35 временных диссертационных советов по 40 специальностям. К работе этих советов будут привлечены 1 798 высокоспециализированных специалистов, в том числе 48 действительных и 62 члена-корреспондента НАНА.

По его словам, процедура защиты диссертации будет проводиться в режиме особого карантина с соблюдением его требований.

Мустафаев добавил, что процедура будет организована с частично очным участием в зале защиты членов диссертационного совета и других лиц (исключение составляют лица старше 65 лет).

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)