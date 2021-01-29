В Азербайджане названы даты экзаменов, которые будут проведены в феврале-марте

БАКУ /Trend/ - Обнародованы даты экзаменов, которые будут проведены в феврале-марте в Азербайджане, сообщает в пятницу Trend.

Со списком и датами экзаменов можно ознакомиться по ссылке https://az.trend.az/azerbaijan/society/3372209.html

(Текст: Кямаля Сеидова)