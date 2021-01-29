В статье члена диаспоры говорится о дальнейших перспективах Южного Кавказа

Статья члена Бельгийского культурного центра азербайджанцев Айнур Башировой под заголовком "Каким может стать будущее Южного Кавказа после Карабахской войны" размещена на новостном портале "Republic Underground", сообщает Trend со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой.

В статье говорится о нынешней обстановке, сложившейся после трехстороннего мирного соглашения между Азербайджаном, Арменией и Россией от 10 ноября 2020 года, и перспективах, ожидающих Южный Кавказ, в частности Армению.

Отмечается, что на первый взгляд эта ситуация может показаться печальной для Армении, несколько месяцев назад проигравшей войну Азербайджану. Однако в долгосрочной перспективе нынешнее положение видится обещающим для Армении, Азербайджана и региона в целом, так как налаживание транспортных и экономических связей выгодно обоим государствам.

Автор напоминает, что хотя в I Карабахской войне Армения, оккупировав азербайджанские земли, получила определенное преимущество, тем не менее потерпела поражение с точки зрения экономических возможностей. Другие две страны Кавказа – Азербайджан и Грузия реализовали многочисленные экономические проекты, связанные с энергетикой и транспортом. Эти проекты оказали позитивное влияние на экономическое развитие обеих стран.

Более подробно со статьей можно ознакомиться на следующем линке:

https://republic-underground.com/what-the-future-might-look-like-for-the-s-caucasus-post-karabakh-conflict/