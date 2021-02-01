В Азербайджане с сегодняшнего дня восстанавливается очный учебный процесс в школах
БАКУ /Trend/ - С 1 февраля восстанавливается учебный процесс в подготовительных группах, дошкольных образовательных группах, а также обучение на начальном уровне школьного образования в традиционной форме с учетом санитарно-гигиенических карантинных требований.
Как сообщает в понедельник Trend, очное обучение будет проходить трижды в неделю в школах в Баку, Сумгайыте и Абшероне, и 4-5 раз в неделю - в школах в других районах и городах страны, а в остальные дни учащиеся будут продолжать обучение дистанционно.
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