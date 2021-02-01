Минобразования Азербайджана о порядке перевода в колледжи лиц, не окончивших бакалавриат

БАКУ /Trend/ - Обнародован порядок перевода в колледжи лиц, не завершивших уровень бакалавриата высшего образования (основное (высшее базовое) медицинское образование), сообщает в понедельник Trend. со ссылкой на Министерство образования Азербайджана.

Вопрос перевода рассматривается во время зимних и летних каникул на основании их обращений, если специальности, на которую они поступили и на которую переводятся, находятся в одной и той же группе специальностей.

Переведенные студенты продолжают обучение только на платной основе и платят за учебу сумму, установленную для специальности по той группе, в которой они будут учиться после перевода.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)