Минобразования Азербайджана о порядке перевода в колледжи лиц, не окончивших бакалавриат
БАКУ /Trend/ - Обнародован порядок перевода в колледжи лиц, не завершивших уровень бакалавриата высшего образования (основное (высшее базовое) медицинское образование), сообщает в понедельник Trend. со ссылкой на Министерство образования Азербайджана.
Вопрос перевода рассматривается во время зимних и летних каникул на основании их обращений, если специальности, на которую они поступили и на которую переводятся, находятся в одной и той же группе специальностей.
Переведенные студенты продолжают обучение только на платной основе и платят за учебу сумму, установленную для специальности по той группе, в которой они будут учиться после перевода.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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