Больше всего заразившихся COVID-19 в Бинагадинском районе Баку

БАКУ /Trend/ - Больше всего заражений коронавирусом по Баку зафиксировано в Бинагадинском (15%), Хатаинском (13,1%) и Ясамальском (12,2%) районах, сообщает во вторник Trend.

Далее следуют Сабунчинский (10,7%), Насиминский и Наримановский районы (7,9%), Низаминский (7%), Хазарский (6,8%), Гарадагский (5,4%), Сабаильский (5%).

Меньше всего случаев заражения коронавирусом в Пираллахинском районе.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)