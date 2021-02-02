Министерство молодежи и спорта о деятельности в связи с возрождением Карабаха
БАКУ /Trend/ - Министерство молодежи и спорта Азербайджана планирует осуществлять деятельность, связанную с Карабахом, в двух направлениях.
Об этом сказал замминистра молодежи и спорта Интигам Бабаев, сообщает во вторник Trend.
По его словам, первое направление связано с ролью молодого поколения на пути возрождения Карабаха, реализацией различных молодежных проектов на этих территориях: "Проекты будут состоять из организации различных фестивалей, концертов, лагерей и школ лидеров. Второе направление связано с планами, которые будут осуществляться в связи с молодежью, которая участвовала в Отечественной войне, семьями шехидов и ранеными участниками войны."
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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