Министерство молодежи и спорта о деятельности в связи с возрождением Карабаха

БАКУ /Trend/ - Министерство молодежи и спорта Азербайджана планирует осуществлять деятельность, связанную с Карабахом, в двух направлениях.

Об этом сказал замминистра молодежи и спорта Интигам Бабаев, сообщает во вторник Trend.

По его словам, первое направление связано с ролью молодого поколения на пути возрождения Карабаха, реализацией различных молодежных проектов на этих территориях: "Проекты будут состоять из организации различных фестивалей, концертов, лагерей и школ лидеров. Второе направление связано с планами, которые будут осуществляться в связи с молодежью, которая участвовала в Отечественной войне, семьями шехидов и ранеными участниками войны."

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)