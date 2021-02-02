В кафе и ресторанах запрещено проводить свадьбы и дни рождения - МВД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Министерство внутренних дел Азербайджана обратилось к населению в связи с проведением свадебных торжеств и дней рождений.

Как сообщил во вторник Trend начальник отдела СМИ и связям с общественностью, майор полиции Эльшад Гаджиев, в стране с первого февраля восстановлено обслуживание клиентов в предприятиях общественного питания, а также в ресторанах, кафе, чайных и других местах с 06:00 до 00:00 часов.

"В сферах деятельности и услуг, которым разрешено работать, должны строго соблюдать ограничения и требования, установленные соответствующими решениями Кабинета Министров в связи с периодом пандемии. В период особого карантинного режима в заведениях общественного питания, а также в ресторанах, кафе, чайных и других подобных местах запрещается организация и проведение шоу-развлечений, свадеб, помолвок и других массовых мероприятий", - добавил Эльшад Гаджиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)