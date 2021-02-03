С декабря прошлого года высокотехнологичными протезами обеспечены 10 участников Отечественной войны Азербайджана - минтруда

БАКУ /Trend/ - С декабря прошлого года раненые участники Отечественной войны Азербайджана обеспечиваются высокотехнологичными протезами, и 10 из них уже обеспечены 11 современными протезами.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал председатель Госагентства по реабилитации и медико-социальной экспертизе Джавид Абдулгадиров, сообщает в среду Trend.

По его словам, в цеху, который создан при сотрудничестве с германской компанией "OTTO BOKK", являющейся одним из известных производителей протезов в мире, изготавливаются высокофункциональные протезы по системе "Genium".

Председатель Агентства добавил, что работы по модернизации систем реабилитации продолжаются.

(Текст: Кямаля Сеидова)