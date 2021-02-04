Как американец азербайджанского происхождения изменил мир

БАКУ/Trend/ - «Принадлежность множества градуируется. Степени принадлежности измеряются как вещественные числа между нулем и единицей. Границы множества размытые, а не четкие».

Этот набор слов почти ничего не говорит большинству людей. Попробуем сформулировать проще. Возьмем стиральную машину. Она сама, как человек, может выбрать оптимальный цикл с его длительностью, скоростью и температурным режимом, учитывая при этом объем стирки. Или возьмем камеру с автоматической фокусировкой. Она выбирает оптимальные параметры съемки с учетом расстояния до объекта, освещенности места и резкости изображения в соответствии с разрешением камеры.

Это два примера (среди тысяч других) реального применения так называемой нечеткой логики, которая, в свою очередь, основана на теории нечетких множеств. Бытовая техника ведет себя таким интеллектуальным образом из-за систем управления, созданных на основе концепции нечеткой логики, которые выполняют эту работу вместо нас.

Если говорить своими словами, то мы часто основываемся на представлениях классической черно-белой логики, утверждающей, что компонент должен однозначно принадлежать множеству с четко фиксированными границами. Теория нечетких множеств предлагает отойти от такого восприятия в сторону оттенков серого (множества имеют нечеткие границы), а это существенно расширяет диапазон вариантов при решении проблем.

Давайте снова перейдем к примерам и возьмем область высокой моды. В «Haute couture» есть основные критерии при выборе кандидата, например, лицо, рост, возраст и т. д. Лицо должно быть симметричным, без физических дефектов, желательно с большими глазами, полными губами и высокими скулами. Модель должна быть ростом от 175 до 181 см со стройной фигурой.

Нечеткая логика вышла за рамки множества с четкими границами под названием Высокая мода, и вывела на подиум девушку с неправильной формой лица, необычно низким весом, ростом 168 см, но обладавшую одним достоинством, которое точно не входило в критерии успешной модели – непревзойденной естественностью и обаянием. Это была одна из самых известных в мире супермоделей – Кейт Мосс.

Итак, в общих чертах нечеткая логика играет роль связующего звена между строгими принципами формальной логики и реальностью, которая часто расплывчата и выходит за рамки наших представлений.

Изобретение этой концепции и ее применение в различных областях человеческой деятельности было заслугой доктора Лютфи А. Заде, выдающегося ученого азербайджанского происхождения, который родился и вырос в Баку, учился в Тегеранском университете и сделал свои потрясающие открытия в Калифорнийском университете в Беркли, США. Его научная работа 1965 года по теории нечетких множеств, которая является одной из самых цитируемых в 20 веке, была попыткой объединить компьютерную логику, оперирующую только точными данными, с человеческим образом мыслей и рассуждений с их неопределенностью и оценками.

В течение почти двух десятилетий теория нечеткой логики сталкивалась с непробиваемым скептицизмом со стороны мирового научного сообщества.

Японские ученые первыми осознали превосходство новой теории Лютфи Заде. В 1985 году инженеры Hitachi применили «нечеткий» компьютер для управления скоростью поездов путем автоматического ускорения и торможения на 16-станционной железной дороге города Сендай, что привело к значительному сокращению потребления электроэнергии, а также более плавному движению поезда, комфортному для пассажиров. Затем системы управления на основе нечеткой логики были успешно применены в различных областях компаниями Nissan, Sony, Ricoh и другими.

С тех пор теория получила широкое признание и используется в большом количестве приложений, начиная от потребительских товаров (стиральные машины, холодильники, кондиционеры, камеры), медицинского оборудования и трансмиссий транспортных средств до промышленного машиностроения, управления промышленными процессами, автономной навигации транспортных средств и передовых методов пилотирования НАСА. В последнее время акцент сместился на неинженерные приложения, такие как системы выявления мошенничества, оценка систем кредитоспособности и экономика.

Лютфи Заде получил множество наград за свой вклад в науку как изобретатель новой области исследований под названием нечеткая логика. Эксперты говорят, что технологии, основанные на нечеткой логике – это многомиллиардный бизнес и огромные доходы.

Сегодня исполняется 100 лет нашему соотечественнику Лютфи А. Заде – человеку, который реально изменил мир, сделав его лучше. Покойся с миром, дорогой Лютфи.

Автор: Азер Ахмедбейли