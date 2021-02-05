Со светофоров на ряде улиц Баку будут убраны цифровые таймеры – БТА
БАКУ /Trend/ - Со светофоров на ряде улиц Баку будут убраны цифровые таймеры, сказал в пятницу Trend пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.
Он отметил, что это произойдет на территориях, где чаще всего происходят ДТП: «В связи с этим на данных улицах регулярно проводились наблюдения, и принято решение создать здесь пешеходные «зебры», регулируемые светофором. На других улицах и проспектах цифровые таймеры светофоров останутся".
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)
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