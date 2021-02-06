В Азербайджане вакцинированы 65 тыс. человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане вакцинацию прошли 65 тысяч человек.

Об этом в субботу сообщили Trend в Кабинете министров Азербайджана.

Было отмечено, что пятого февраля в страну было доставлено 648 тысяч доз вакцины. В целом на сегодняшний день в Азербайджан всего доставлено 848 тысяч доз вакцины от COVID-19.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)