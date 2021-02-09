Вакцинированные от коронавируса должны продолжать соблюдать меры предосторожности - TƏBİB

Общество 9 февраля 2021 13:45 (UTC+04:00)
Вакцинированные от коронавируса должны продолжать соблюдать меры предосторожности - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - Выявление нового штамма COVID-19 возможно и в Азербайджане, но соблюдая меры предосторожности и более серьезно подходя к вопросу вакцинации, можно предотвратить его распространение.

Об этом во вторник сказала Trend член Рабочей группы по инфекционным заболеваниям Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вюсаля Яшар.

По ее словам, после получения второй дозы вакцины можно ожидать активизации защитной функции организма от вируса на 60-90 процентов: "Однако люди не должны расслабляться, думая, что если они вакцинированы, то уже не заразятся. Все должны соблюдать установленные правила. Мы пока не знаем сколько будут сохраняться защитные функции организма после вакцинации от COVİD-19. Вакцина от гриппа действует год. Если эффект вакцинации от коронавируса будет сохраняться столько же, то это можно считать успешным результатом".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)

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