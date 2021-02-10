В Азербайджане стартует конкурс для учителей
БАКУ /Trend/ - Управление образования по г. Баку дало старт конкурсу "Онлайн-урок" для учителей общеобразовательных учреждений, сообщает в среду Trend со ссылкой на Управление.
Конкурс из двух туров (внутришкольный и городской) будет организован по начальным и старшим классам. Каждый учитель сможет участвовать в конкурсе только с одной моделью онлайн-урока.
Во внутришкольном туре по каждой школе будут отобраны 3 лучшие модели онлайн-урока.
В городском туре конкурса, который планируется провести 15 марта-15 апреля, будет выбрана лучшая модель онлайн-урока среди школ.
Победители будут награждены Управлением дипломами и подарками.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)
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