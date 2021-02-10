В Азербайджане стартует конкурс для учителей

БАКУ /Trend/ - Управление образования по г. Баку дало старт конкурсу "Онлайн-урок" для учителей общеобразовательных учреждений, сообщает в среду Trend со ссылкой на Управление.

Конкурс из двух туров (внутришкольный и городской) будет организован по начальным и старшим классам. Каждый учитель сможет участвовать в конкурсе только с одной моделью онлайн-урока.

Во внутришкольном туре по каждой школе будут отобраны 3 лучшие модели онлайн-урока.

В городском туре конкурса, который планируется провести 15 марта-15 апреля, будет выбрана лучшая модель онлайн-урока среди школ.

Победители будут награждены Управлением дипломами и подарками.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)