Азербайджанский комитет против пыток провёл мониторинг отделов полиции в южном регионе

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский комитет против пыток посетил изоляторы временного содержания отделов полиции Билясуварского, Джалилабадского, Масаллинского, Лянкяранского, Астаринского, Лерикского, Ярдымлинского, Нефтчалинского и Сальянского районов.

Об этом сказал Trend председатель комитета Турал Гусейнов.

Гусейнов отметил, что целью посещений, организованных на основе Факультативного протокола Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, было изучение условий содержания, обращения и обеспечения прав задержанных.

"В визите вместе со мной участвовал заведующий юридическим отделом комитета Ровшан Мамедов. Во время посещения были осмотрены камеры задержанных, следственные отделы, медицинские пункты, места для поклонения, собраний и прогулки. В ходе мониторинга задержанных принимали индивидуально, был изучен вопрос обеспечения их прав. По окончании визита были проведены правовые просветительские беседы с ответственными работниками и даны рекомендации. Также была отмечена необходимость соблюдения санитарно-гигиенических правил в связи с пандемией Covid-19. По итогам мониторинга ситуация в изоляторах временного содержания оценена как удовлетворительная. В связи с результатами мониторинга будет отправлено обращение в МВД", – отметил Гусейнов.

(Автор: Самир Али. Редактор: Надир Насиров)