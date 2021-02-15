В Азербайджане завершился прием документов в рамках конкурса по замещению должностей директоров школ

БАКУ /Trend/ - Завершился прием электронных документов в рамках конкурса по замещению вакантных должностей директоров общеобразовательных учреждений.

Как сообщили в понедельник Trend в минобразования Азербайджана, для участия в конкурсе регистрацию прошли 4992 кандидата. Документы 3743 из них были приняты. Это рекордный показатель по сравнению с данными прошлогодних конкурсов.

В министерстве отметили, что в настоящее время идет процесс проверки электронных заявок, после чего будет объявлена ​​дата тестового экзамена.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)